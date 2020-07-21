Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади Хабаровская и пообщаться с людьми, но отметил, что пока не время. Об этом чиновник сообщил 21 июля журналистам.

Как уточнил Дегтярев, он планирует работать для всех. «Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования. И к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь», — цитирует его «РИА Новости».

По словам врио губернатора, он слышал через окно крики митингующих, призывающих его выйти к народу. «Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся», — сказал он, добавив, что пока еще «не время».

Также Дегтярев призвал народ беречь друг друга, выдерживать социальную дистанцию в условиях пандемии.

Как заявил врио губернатора ранее во вторник, он пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Ранее в этот день Дегтярева представили региональному правительству. Первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия.

Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Бывшего губернатора доставили в Москву и обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы Фургал арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.