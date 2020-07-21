Кабмин Великобритании заявил об отсутствии доказательств «широкого» вмешательства России

Правительство Великобритании не нашло доказательств «широкого» вмешательства России в британские выборы. Об этом говорится в ответе кабмина на доклад парламентского комитета по разведке, опубликованном 21 июля на сайте правительства.

«Хотя доказательств широкомасштабной кампании РФ против выборов нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Ведется уголовное расследование, так что говорить что-либо еще на данном этапе для нас неуместно», — говорится в документе.

В докладе отмечается, что главным приоритетом британского правительства «всегда была и будет защита от иностранного вмешательства», будь то Россия или другое государство.

21 июля комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал доклад, в котором сообщил, что не нашел свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

При этом в документе подчеркивается, что попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны. Также в докладе говорится, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь. Россия за время правления Путина из потенциального партнера превратилась в явную угрозу, заявили авторы доклада.

Кроме того, Россию в документе обвиняют в осуществлении «злонамеренной деятельности в киберпространстве».