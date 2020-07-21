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Котенок стащил пачку денег из кассы бара в Анапе

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Фото: соцсети
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Сотрудники одного из баров в Анапе опубликовали в соцсети Instagram видеоролик, на кадрах которого маленький котенок выбегает из-за угла с пачкой денег в зубах. В какой-то момент он спотыкается, выпуская из пасти добычу, и оказывается пойманным.

Пока сотрудники заведения обслуживали клиентов, котенок во второй раз украл деньги, и в этот раз его не заметили, пишет сайт kp.ru.

«Приютили ворюгу!» – написали на страничке авторы видео.

После того, как руководство заметило недостачу, были проверены камеры видеонаблюдения, на которые и попал пушистый похититель. Его нашли под столом. Наказали ли как-то маленького преступника хозяева заведения, неизвестно, но кассу в баре, вероятно, теперь будут держать под замком.

В мае 2019 на Камчатке медведь украл у охотников, которые припарковались на обочине дороги, холодильник с едой. Чтобы вернуть свой провиант, мужчины стали стрелять в воздух, но медведь стал убегать еще быстрее. Охотникам так и не удалось вернуть холодильник.

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