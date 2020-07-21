В Афганистане девочка застрелила убивших ее родителей боевиков

14-летняя девочка расстреляла из автомата двух боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые убили ее родителей, пишет во вторник, 21 июля, Daily Mail.

Талибы ворвались в дом семьи девочки Камар Гюль, расположенный в одной из деревень афганской провинции Гор. Они искали ее отца, чтобы казнить за поддержку официального правительства страны. Мужчину вывели из дома и убили. Жена попыталась заступиться за мужа и также была убита боевиками.

После убийства родителей Камар взяла в доме автомат АК-47, принадлежавший ее семье, и сначала застрелила двух боевиков, которые расправились с ее родителями, а затем ранила еще несколько талибов.

В настоящий момент, по данным губернатора провинции, переданным агентством, афганские военные доставили девочку и ее младшего брата в безопасное место.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010–2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар в Дохе подписали мирное соглашение между Вашингтоном и талибами. Согласно договоренностям, талибы обязались воздержаться от насилия. Но в Вашингтоне решили, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта американцы нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

Несмотря на то что 6 мая для новых переговоров с представителями радикального движения в столицу Катара прилетел Халилзад, уже 12 мая в Афганистане были совершены террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. После этого президент страны Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против талибов.