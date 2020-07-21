QR-код – напоминание о правилах безопасности разместят на улицах Орла

Власти Орла придумали, как напомнить местным жителям о правилах безопасного поведения.

В общественных местах города появятся специальные памятки с нанесенным на них QR-кодом. Отсканировав его, граждане загрузят сайт МЧС России с разделом «Безопасность граждан». Там в доступной форме приводятся правила безопасного поведения для различных возрастных групп и правила оказания первой медицинской помощи.

Как уточняет InfoOrel.ru, QR-код можно будет найти на информационных стендах у многоквартирных и частных домов, в организациях и учреждениях. Объявления разместят так, чтобы жителям было удобно считывать код с помощью гаджетов.

Позже к этой кампании присоединятся предприятия торговли, кафе, рестораны и общественный транспорт. QR-код нанесут на таблички, размещенные в парках, скверах и на остановках общественного транспорта. Позже он появится в учреждениях образования.