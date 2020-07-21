Дегтярев назвал экономические показатели Хабаровского края тревожными

Некоторые экономические показатели Хабаровского края вызывают тревогу. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля.

«По малому и среднему бизнесу — сложности, это связано с пандемией и некоторыми решениями правительства края. Будем разбираться», — цитирует его «РИА Новости».

Поддержку должны получить все — как бюджетная сфера, и предприниматели, так и крупный коммерческий и госсектор, отметил врио. По его словам, через месяц он намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о состоянии дел в этой области.

9 июля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов заявил, что за два года губернаторства Сергея Фургала регион опустился в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 45 позиций. В 2018 году он был на 18-м месте, к нынешнему упал до 63го.

Ранее 21 июля Дегтярев, накануне назначенный на пост врио губернатора, прибыл в Хабаровский край. Его представили местному правительству. В этот же день Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО Лефортово. Вину бывший губернатор не признает.