Арендное жилье для студентов построят в Казани

В Казани может появиться арендный кампус для студентов. Переговоры о строительстве ведут республиканское министерство строительства и ректоры ведущих вузов. Об этом сообщил глава ведомства Фарит Ханифов.

Власти планируют построить кампус квартирного типа, отвечающий всем современным требованиям, сообщает Inkazan.ru.

По словам министра, цель проекта — обеспечить жильем студентов, которые приезжают в крупные города Татарстана, а потом покупают или арендуют квартиры много лет.

Ранее в Казани заморозили строительство общежития для энергоуниверситета на Красносельской улице. Ростехнадзор обнаружил нарушения в ходе строительства и в применении материалов. Объект планировали сдать до лета 2021 года. Стоимость работ оценивали в 371 млн рублей.