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Зеленский взял на контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке

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Фото: REUTERS/Mykola Martyniuk
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взял под личный контроль ситуацию в Луцке. Он написал об этом в Telegram 21 июля.

«Тревожные новости из Луцка.<...> Делается всё, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — сообщил он.

Зеленский объявил о введении полицейскими и Службой безопасности Украины (СБУ) операций «Заложник» и «Бумеранг».

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого — по данным издания, злоумышленника зовут Максим Кривош или Максим Кривошей. Он был неоднократно судим и лечился в психиатрической больнице.

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