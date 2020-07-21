Две площадки для «тенниса вслепую» установят в Ижевске

В Ижевске появятся две новые площадки для «тенниса вслепую». Оборудование приобретут на грант, который выиграла республиканская организация инвалидов «Азимут». Проект поможет вовлечь слепых и слабовидящих в занятия спортом.

Как рассказал ИА «Сусанин» глава удмуртского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Вячеслав Девятов, оборудование достаточно специфическое. Активисты самостоятельно выбирают площадки, отвечающие требованиям доступной среды. Главное — чтобы туда было удобно добираться. Остановка общественного транспорта должна находиться неподалеку.

Помещения, где оборудуют столы, тоже, возможно, придется ремонтировать. В частности, пол не должен быть скользким, поэтому не исключена замена напольного покрытия, отметил Девятов.

В Ижевске уже есть один стол для «тенниса вслепую», и он пользуется большой популярностью. Играют на столе с бортами, имеющем лузы с обеих сторон и щит по центральной линии.

Специальные бортики не позволяют шарику упасть, а сетка заменена доской. Шарик издает звуки, чтобы облегчить игрокам задачу определять его местонахождение на слух. Повязка на глазах игроков уравнивает их шансы.