Ники Минаж ждет первенца

Рэп-исполнительница Ники Минаж готовится впервые стать матерью. 20 июля в своем Instagram она опубликовала несколько фотографий, где видно, что она беременна.

«Любовь. Свадьба. Ожидание ребенка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо вам за ваши хорошие пожелания», — подписала 37-летняя артистка один из снимков.

Предполагаемый пол и имя ребенка она не назвала.

Как отмечает «Газета.ру», в 2019 году Минаж вышла замуж за музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти. Мужчина отбыл тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

В сентябре того же года рэперша объявила о завершении карьеры, отметив, что хочет больше времени посвятить семье.