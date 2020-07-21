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Ники Минаж ждет первенца

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Фото: Global Look Press/Wiese
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Рэп-исполнительница Ники Минаж готовится впервые стать матерью. 20 июля в своем Instagram она опубликовала несколько фотографий, где видно, что она беременна.

«Любовь. Свадьба. Ожидание ребенка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо вам за ваши хорошие пожелания», — подписала 37-летняя артистка один из снимков.

Предполагаемый пол и имя ребенка она не назвала.

Как отмечает «Газета.ру», в 2019 году Минаж вышла замуж за музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти. Мужчина отбыл тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

В сентябре того же года рэперша объявила о завершении карьеры, отметив, что хочет больше времени посвятить семье.

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