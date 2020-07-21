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Смерч разрушил пляж в Сочи

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Фото: соцсети
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Смерч разрушил пляж в Олимпийском парке в Адлерском районе Сочи. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозаписи происшествия. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«За одну секунду напором воды с пляжа снесло всё, что на нем находилось: шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи», — написали очевидцы.

На одной из опубликованных записей снято, как в воздухе летают пляжное оборудование и вещи посетителей.

О пострадавших не сообщается. В настоящий момент администрация курорта устанавливает подробности произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

16 июля смерч заметили жители Московской области. Директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов рассказал, что в последнее время смерчи всё чаще формируются в этих широтах. Он отметил, что в России смерчи относительно слабые по сравнению с американскими.

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