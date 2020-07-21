Международный культурный форум пройдет в сентябре в Ульяновской области

В Ульяновской области началась регистрация участников Х Международного культурного форума, который пройдет 4–16 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. По традиции запланирована ассамблея художников «Пластовская осень». В этом году ее посвятят 150-летию со дня рождения Владимира Ленина и 125-летию Ульяновского областного художественного музея.

Участвовать в «Пластовской осени» будут многие жители региона. Мероприятия организуют в областном центре и муниципалитетах. IX Всероссийская передвижная школа-пленэр «Киселевские зори» уже начала работу в формате онлайн, информирует 1ul.ru. В начале сентября стартует пленэр «Мир на кончике кисти». Художники-участники отразят в своих работах события военных лет.

Напомним, организаторы рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбовской области надеются, что он пройдет в запланированные сроки. Мероприятие должно состояться 14, 15 и 16 августа рядом с Татарским валом. 10 июля на территорию выпустили первый трактор для подготовки поля к проведению концертов. Хедлайнерами этого года станут «Сплин», «Симфоническое кино» и ДДТ.