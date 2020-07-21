Зеленский сообщил об ожидании назначения встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшее время ждет объявления даты встречи на высшем уровне в «нормандском формате». По его словам, Франция и Германия подтвердили готовность к этому саммиту.

Россия также «готова встречаться», цитирует Зеленского ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сообщил «Интерфаксу», что для встречи пока не «создана необходимая почва».

Информированный источник «РИА Новости» рассказал, что Москва пока не согласовывает ни дату новой встречи, ни саму встречу, поскольку для ее проведения нет никаких предпосылок.

13 июля представитель Украины в Контактной группе Алексей Резников заявил, что Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе. Киев проводит консультации и обсуждения о расширении форматов переговоров, а также выразил надежду на то, что Вашингтон и Лондон окажут Украине финансовую поддержку, отметил он.

В июне Резников предлагал исключить Москву из минского и «нормандского» форматов.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на Россию, как на одну из сторон конфликта. Однако Москва неоднократно указывала, что не имеет отношения к внутриукраинскому вооруженному противостоянию, и призывала Киев к прекращению военных действий.

Вопрос урегулирования обсуждается при посредничестве Германии, Франции и России, хотя Москва отмечала, что Украине стоит напрямую вести переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.