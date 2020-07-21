Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Россиянам запретят ставить на машины подержанные запчасти
Общество
Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Мир
Захарова назвала русофобским доклад комитета британского парламента
Общество
СК подтвердил задержание предполагаемого «бутовского маньяка»
Сюжет:

Дорогу к Петровскому маяку отремонтируют в Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорожные рабочие асфальтируют участок трассы Лесное – Забурунное – Вышка, который ведёт к астраханской достопримечательности – Петровскому маяку. Его построили по распоряжению Петра I в 1741 году.

Подрядная организация уже обновила конструкцию моста через ерик Сухота в сторону села Вышка, подготовила основание дороги и готова укладывать полотно. Работы завершатся в сентябре. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», передает «Астрахань 24».

Напомним, в Астраханской области Упрдор «Каспий» установит светодиодные лампы на федеральных трассах. Современная система освещения появится на 20 км дорог. По итогам работ станет светлей вблизи населенных пунктов Волжское, Красные Баррикады, Алгаза, Наримановской, Тинаки, Старокучергановка, Новокучергановка, Бахтемир и Анатолия Зверева.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020