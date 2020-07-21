Дорогу к Петровскому маяку отремонтируют в Астрахани

Дорожные рабочие асфальтируют участок трассы Лесное – Забурунное – Вышка, который ведёт к астраханской достопримечательности – Петровскому маяку. Его построили по распоряжению Петра I в 1741 году.



Подрядная организация уже обновила конструкцию моста через ерик Сухота в сторону села Вышка, подготовила основание дороги и готова укладывать полотно. Работы завершатся в сентябре. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», передает «Астрахань 24».

Напомним, в Астраханской области Упрдор «Каспий» установит светодиодные лампы на федеральных трассах. Современная система освещения появится на 20 км дорог. По итогам работ станет светлей вблизи населенных пунктов Волжское, Красные Баррикады, Алгаза, Наримановской, Тинаки, Старокучергановка, Новокучергановка, Бахтемир и Анатолия Зверева.