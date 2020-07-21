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Британия не нашла свидетельств вмешательства России в референдум по Brexit

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Комитет британского парламента не нашел свидетельств российского вмешательства в прошедший в 2016 году референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Об этом свидетельствует доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, опубликованный 21 июля.

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Говоря о российских сюжетах в поддержку Brexit, а также об использовании «ботов» и «троллей», спецслужбы отметили, что «реальное влияние таких попыток на сам результат будет трудно, если не невозможно доказать».

Однако в комитете подчеркнули, что киберпотенциал России вызывает серьезную озабоченность и представляет собой непосредственную и неотложную угрозу национальной безопасности». Доклад с критикой обрушился на правительство, которое «с запозданием осознало существование угрозы».

16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство все же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

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