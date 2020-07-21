Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство женщины и ее детей

Верховный суд Республики Башкортостан 21 июля вынес приговор 30-летнему жителю города Давлеканово Михаилу Щ. Мужчина признан виновным в убийстве женщины и двух ее малолетних детей, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, Михаил Щ. познакомился с местной жительницей за несколько дней до трагедии. В мае 2019 года фигуранты дела находились в гостях у друзей, а ближе к полуночи женщина с двумя детьми шести и девяти лет пошла домой. Подсудимый обиделся на нее за это и решил отомстить, пишет ИА «Башинформ».

Ночью мужчина проник во двор бревенчатого дома своей знакомой и поджег комнату. Женщина и двое детей скончались от острого отравления окисью углерода. Причиненный в результате пожара ущерб составил почти 690 тыс. рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

16 июля сообщалось, что в Волгоградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Заявление о пропаже девушки-подростка, которая не вернулась домой после прогулки, поступило к правоохранителям Руднянского района вечером 14 июля. В течение суток ее искали свыше 100 сотрудников МВД, МЧС, волонтеров и местных жителей.