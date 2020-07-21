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Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певец и композитор Юрий Антонов попал в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ 21 июля.

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По данным телеканала, у музыканта возникли проблемы с ногой. Ему пришлось провести операцию.

Она прошла успешно, и певца уже перевели в палату из операционной.

75-летний Юрий Антонов — советский и российский композитор, эстрадный певец, поэт, музыкант и актер. В 1997 году он был удостоен звания народного артиста РФ.

Ранее сообщалось, что у продюсера Бари Алибасова обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозга. Его перевели в психиатрическую больницу № 1 им. Н. Алексеева в Москве.

В июне он попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

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