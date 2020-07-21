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Песков ответил на вопрос о мнении Трутнева по назначению Дегтярева

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Президент России Владимир Путин при назначении на должность врио губернатора Хабаровского края учитывал мнение жителей региона, но не мог не принять во внимание и позицию своего полномочного представителя по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева. Так прокомментировал 21 июля вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Полномочный представитель президента не может выражать свое несогласие президенту. Поэтому об этом, конечно же, речи не может идти», — сказал Песков на вопрос, выражал ли Трутнев несогласие при назначении на должность Михаила Дегтярева.

На вопрос, были ли у Трутнева свои претенденты на должность врио губернатора Хабаровского края, Песков не ответил.

Он также заявил, что Путин, назначая депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, учитывал его деловые качества и богатый политический опыт. Песков отметил также «богатый опыт законодательной работы, законодательной активности» Дегтярева.

Ранее, 13 июля, Трутнев оценил работу руководства Хабаровского края. Он заявил, что она плохо организована и что «работать можно и нужно лучше».

21 июля Михаила Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО Лефортово. Вину бывший губернатор не признает.

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