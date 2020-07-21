Двух жителей Амурской области осудили за сбыт фальшивых купюр

В Амурской области вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые расплачивались в магазинах фальшивыми купюрами. Вычислить злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

По данным правоохранительных органов, двое подсудимых перемещались между населенными пунктами Сковородинского района. Во время поездки они посещали продуктовые магазины и делали покупки на незначительные суммы. Злоумышленники расплачивались поддельными купюрами номиналом 5000 рублей и получали сдачу.

Появление фальшивок заметили предприниматели, они обратились в полицию. Автомобиль фальшивомонетчиков был установлен с помощью камер видеонаблюдения, а личности нарушителей установили благодаря ориентировкам. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Одного фальшивомонетчика приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, второму назначено три года и восемь месяцев лишения свободы. Осужденных направят в колонию строгого режима.