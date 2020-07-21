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Названа стоимость Lada Niva

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Фото: АвтоВАЗ
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Lada Niva, который раньше продавался под брендом Chevrolet.

Как сообщает 21 июля пресс-служба бренда, базовая комплектация Classic будет стоить 726 тыс. рублей. Топовый вариант Luxe Off-road обойдется уже в 869 тыс. рублей.

Автомобиль получил оригинальные решетку радиатора, фары и фонари. В салоне появился новый руль, а на передней панели располагается сенсорный экран с быстрым доступом к любым приложениям.

Внедорожник Lada Niva оборудован 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. Машина оснащена системой полного привода и способна преодолевать серьезное бездорожье, а также броды глубиной до 500 мм.

13 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» изменил комплектации модели Lada Largus, исключив одну опцию комфорта.

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