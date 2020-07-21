Более 73 млн рублей направили на благоустройство района в Коми

На благоустройство Печорского района Республики Коми направят свыше 73 млн рублей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробнее о ходе его реализации в ежедневном видеообращении к жителям региона рассказал врио главы республики Владимир Уйба.

По его словам, в Печоре благоустроят парк им. Володи Дубинина, парк Победы и сквер на улице Привокзальной. На эти цели предусмотрено почти 18 млн рублей. В первом из них планируется устроить системы освещения и видеонаблюдения, а также пешеходные дорожки. Работы по планировке автостоянки, установке бордюра, укладке плитки уже выполнены на 70%, пишет ИА «Комиинформ».

Еще 50,5 млн рублей направят на ремонт улиц Ленина, Московской, Железнодорожной и Социалистической. Участие в нацпроекте также принимают населенные пункты Путеец, Кожва и Каджером.

По словам Владимира Уйбы, 20 июля он побывал в Кожве на объектах, которые благоустраиваются по нацпроекту. Работы там уже близки к завершению.

8 июля сообщалось, что в Воркуте продолжится активное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели направлено больше 160 млн рублей.