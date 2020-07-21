Прямой эфир
Сюжет:

Более 73 млн рублей направили на благоустройство района в Коми

0
Фото: Муниципальный район Печора/pechoraonline.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На благоустройство Печорского района Республики Коми направят свыше 73 млн рублей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробнее о ходе его реализации в ежедневном видеообращении к жителям региона рассказал врио главы республики Владимир Уйба.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По его словам, в Печоре благоустроят парк им. Володи Дубинина, парк Победы и сквер на улице Привокзальной. На эти цели предусмотрено почти 18 млн рублей. В первом из них планируется устроить системы освещения и видеонаблюдения, а также пешеходные дорожки. Работы по планировке автостоянки, установке бордюра, укладке плитки уже выполнены на 70%, пишет ИА «Комиинформ».

Еще 50,5 млн рублей направят на ремонт улиц Ленина, Московской, Железнодорожной и Социалистической. Участие в нацпроекте также принимают населенные пункты Путеец, Кожва и Каджером.

По словам Владимира Уйбы, 20 июля он побывал в Кожве на объектах, которые благоустраиваются по нацпроекту. Работы там уже близки к завершению.

8 июля сообщалось, что в Воркуте продолжится активное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели направлено больше 160 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020