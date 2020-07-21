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Песков назвал причины назначения Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При назначении Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края учитывались как его опыт работы, так и личные качества. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 июля.

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Дегтярев работал в Госдуме и проявлял законодательную активность. Его деловые качества известны в рамках работы в ЛДПР, их отмечал лидер партии Владимир Жириновский. Все это повлияло на решение президента России Владимира Путина о назначении, отметил кремлевский спикер.

На вопрос, был ли Дегтярев единственным кандидатом, Песков ответил, что так не думает. Однако он не считает, что это важно, поскольку «президент сделал выбор».

Ранее 21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.

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