Мексика и Боливия приобрели российские приборы для измерения температуры

Боливия и Мексика приобрели устройства для измерения температуры российской компании «Промобот». Об этом сообщает Российский экспортный центр во вторник, 21 июля.

Боливия получила 20 станций «Промобот Термоконтроль», Мексика — 60, говорится в сообщении.

«В Мексике меры по предотвращению распространения коронавируса остаются актуальными. Мы планируем установить терминалы «Термоконтроль» не только на крупных предприятиях, но и в клиниках, и в госпиталях», — рассказал директор мексиканской компании Dinero Operado Ирвин Кортес. По его словам, в условиях роста заболеваемости в стране и прогнозируемой второй волны пандемии это актуально.

«Терминалы «Промобот Термоконтроль» для нас оказались оптимальным вариантом. Они работают очень быстро и точно, а цена делает их доступными для наших клиентов», — подчеркнул глава боливийской Satelite SRL Бенджамин Веласко Ромеро.

Ранее компания «Промобот» при поддержке Российского экспортного центра поставила терминалы «Промобот Термоконтроль» в Германию и Грецию, США и ОАЭ. В Европу в течение года должны отправиться около сотни станций, на Восточное побережье США — 400, в Дубай — еще 200.

Автономные терминалы Promobot Thermocontrol работают на расстоянии до 25 см. Они измеряют температуру за три-пять секунд с точность ±0,2 градуса. Устройство разработано и собрано в России. Станция состоит из бесконтактного термометра, установленного на подвижном модуле, камеры для детекции или распознавания лиц, дисплея и динамика для информирования и металлического основания. Данные измерений можно хранить в журнале в облачном или локальном хранилищах.