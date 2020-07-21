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Тинькофф обучил голосового помощника Олега экономии и регулярным платежам

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Тинькофф банк анонсировал расширение возможностей своего голосового помощника в сфере финансовых и лайфстайл-услуг «Олег», сообщается на сайте банка 21 июля.

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Теперь голосовой помощник в мобильном приложении в приложении поможет клиентам ограничить незапланированные траты.

По команде «Олег, давай экономить» он установит выбранные клиентом ограничения расходов на день, неделю или месяц, и будет следить за их соблюдением. Если расходы клиента приблизятся к лимиту, «Олег» предупредит об этом — у него также можно будет уточнить, какой бюджет остался до превышения лимита. По итогам выбранного срока «Олег» отчитается, удалось ли уложиться в бюджет.

Также голосовой помощник может напоминать клиентам о необходимых платежах. Часть платежей в экосистеме Тинькофф автоматизирована (например, оплата налогов, услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД), а часть клиенты совершают вручную — оплачивают аренду квартиры или услуги репетиторов.

Если операции такого рода совершаются регулярно, Олег это заметит и в следующий раз заранее напомнит о них и поможет совершить платеж.

Инфографика

Еще один новый навык Олега — быстрые платежи по кредитной карте. По команде «Олег, проверь кредитку» ассистент покажет сумму минимального платежа по карте, размер платежа для беспроцентного периода и полную сумму долга. Для оплаты нужно просто назвать «Олегу» нужную сумму в чате, выбрать счет для оплаты и подтвердить операцию.

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