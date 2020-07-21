Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе

Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.

«Покойся с миром, Бока… Очень жаль...», — написал он.

По словам артиста, у певца были проблемы с легкими, он скончался после продолжительной болезни.

Пост о кончине Боки опубликовал и певец Ара Мартиросян, который тоже проживает в Лос-Анджелесе.



Давидяну был 71 год.

Бока — автор-исполнитель шансона, среди известных песен — «Цавт танем», «Джана», «Доля воровская» и т.д. Свой первый музыкальный альбом он записал в 1972 году. В 1995 году Бока с семьей переехал в Лос-Анджелес. У него жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них — певец Жока — исполняет песни дедушки.