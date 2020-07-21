Окончательную отмену ограничений рассмотрят в Липецкой области

В Липецкой области число новых заболевших COVID-19 в последние несколько дней стремительно падает. По данным на вторник, 21 июля, этот диагноз получили 15 пациентов.

Как сообщили GOROD48 в администрации региона, 22 июля на заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией будет рассмотрен вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничений. Это значит, что смогут работать детские сады, кафе и рестораны (не только летние веранды), ТРЦ. Ограничения планируют снять или в выходные, или в следующий понедельник, 27 июля.

С 13 июля в Москве стартовал новый этап снятия ограничений. Гражданам разрешается не носить маски на улице, но перчаточно-масочный режим остается в силе в общественном транспорте.