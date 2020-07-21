Пожилой мопедист погиб в ДТП в Алтайском крае

В городе Рубцовск Алтайского края при столкновении мопеда с иномаркой погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает ГИБДД по городу.

Авария произошла вечером в понедельник, 20 июля, в 19:22. По данным правоохранительных органов, 61-летний водитель мопеда Racer при повороте налево не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry, которым управлял мужчина 2001 года рождения, пишет altapress.ru.

В результате ДТП пожилой мопедист получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

20 июля на юго-востоке Москвы автобус врезался в остановку. Пострадали три человека, еще одна женщина погибла на месте от полученных травм. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В тот же день после смертельного ДТП в Москве член общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Известиями» предложил оградить автобусные остановки защитными барьерами.