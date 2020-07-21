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Интерактивную выставку 3D-моделей памятников готовят на Тамбовщине

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Ученые ТГУ совместно с Университетом Люксембурга создают интерактивную выставку 3D-моделей объектов военно-исторических и культурных памятников Тамбовской области. В их числе — памятник Зое Космодемьянской, танк «Тамбовский колхозник», мемориал «Вечный огонь» и др. Как отмечает доцент ТГУ Наталия Жуковская, ученых из Люксембурга очень интересует этот российский регион.

Именно здесь находился лагерь люксембургских военнопленных в годы Второй мировой войны. «Технология дает возможность детального изучения объекта в онлайн-формате», — цитирует Жуковскую ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По окончании работ проект «Тамбовская область на карте исторической памяти» продолжится. Его следующей частью станет построение интерактивных карт местности, связанных с ключевыми моментами истории региона.

Напомним, в Единый реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения включен родовой некрополь Сатиных — памятник истории середины XVIII века. Он расположен в деревне Моздок Уваровского района Тамбовской области. Здесь в июне 1916 года похоронили отца композитора Сергея Рахманинова — Василия Рахманинова. Не исключено, что в будущем некрополь включат в состав музея-заповедника.

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