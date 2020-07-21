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В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson

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Фото: Team-BHP/team-bhp.com
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Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения. Об этом 21 июля пишет «Авторевю».

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Судя по появившемуся в Сети тизеру, на котором изображен салон, вместо привычных приборов появится планшет, под большим тачскрином медиасистемы будет располагаться сенсорный блок климат-контроля. Также новый Tucson лишится селектора трансмиссии в виде рычага: выбор режима движения будет осуществляться при помощи клавиш.

Из-за покатой крыши модель будет напоминать купе. Отличительными особенностями машины станут колесные арки квадратной формы, отсутствие дверных ручек, а также аэродинамический обвес.

21 июля сообщалось, что Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.

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