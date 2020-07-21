Самолет с десантниками аварийно сел на дорогу в Красноярском крае

Самолет с десантниками аварийно сел на дорогу в Красноярском крае

2020-07-21 10:58:45

2020-07-21 10:58:45

2020-07-21 10:58:45

2020-07-21 10:58:45

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