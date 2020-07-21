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Ударившую ребенка за сорванный цветок медсестру уволили в Твери

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Фото: Depositphotos
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Медсестру, ударившую малыша за сорванный цветок в специализированном доме ребенка «Теремок», уволили. Об этом 21 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав региона.

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«В рамках должностной инструкции младшая медицинская сестра исполняет определенный круг обязанностей, в том числе обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников, участвует в сопровождении детей на прогулку. Исходя из недопустимости случившегося, младшая медицинская сестра была незамедлительно уволена», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 июля в Твери. Местная жительница Наталья стала свидетелем того, как воспитательница дома ребенка «Теремок», в котором живут сироты до четырех лет, в том числе дети-инвалиды и дети с ВИЧ-инфекцией, ударила по лицу ребенка. Причиной послужило то, что ребенок в третий раз сорвал цветок, хотя воспитатели просили его этого не делать.

Следственным управлением СК России по Тверской области была организована проверка по факту нанесения побоев малолетнему ребенку.

По словам главного врача дома ребенка Татьяны Жомовой, это первый случай за всё время работы учреждения с 1987 года.

Отмечается, что, по заключению педиатра, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Внутренняя служебная проверка регионального минздрава продолжается.

Ранее, 20 июля, сообщалось о найденном на улице подмосковного Дмитрова избитом двухлетнем ребенке. По данным следствия, 22-летний отчим издевался над мальчиком около двух недель.

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