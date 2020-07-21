По факту посадки самолета на дорогу организована проверка

Организована проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Западно-Сибирское управление на транспорте Следственного комитета России.

Самолет Cessna, принадлежащий лесопожарному центру, 20 июля сел на дорогу из-за сбоя в работе двигателя. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

20 июля региональное министерство лесного хозяйства сообщило, что в Красноярском крае за выходные потушены пожары в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах общей площадью более 12 тыс. га. Действующими оставались три пожара площадью 300 га.