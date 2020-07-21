Ранивший двух человек в Москве курьер службы доставки задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранившего двух жителей Москвы из огнестрельного оружия на улице Исаковского, в районе Строгино. Им оказался курьер службы доставки. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне, 20 июля.

По предварительной информации, компания мужчин распивала спиртные напитки. В это время у них произошел конфликт с двумя незнакомцами, который перерос в драку. Один из участников возникшей драки, 49-летний курьер службы доставки, открыл стрельбу. В результате произошедшего пострадали два молодых человека.

У задержанного изъяли целый арсенал оружия, в том числе охотничью винтовку, ружье «Сайга», множество патронов, пистолеты и картечь.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

18 июня в Москве в результате стрельбы погибли четыре человека. Мужчина застрелил свою бывшую сожительницу и двух ее детей, после чего покончил с собой.