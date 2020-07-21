Зеленский расширил полномочия посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в США Владимира Ельченко диппредставителем Украины в Антигуа и Барбуде и на Ямайке по совместительству, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 21 июля.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству», — говорится в тексте указа.

Владимир Ельченко был постпредом Украины при ООН с 1997 по 2001 год. С 2010 по 2015 год занимал должность украинского посла в Москве. С мая 2019 года он по совместительству работал послом на Ямайке.

В декабре был назначен послом Украины в США.

В мае 2020 года Ельченко заявил о закупках Украины трех крупных партий американского вооружения в текущем году. Он напомнил, что два катера Island Украина уже получила в прошлом году, однако коронавирус внес коррективы в этот процесс.