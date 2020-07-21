Роспотребнадзор заявил о слабой генетической изменчивости коронавируса

Роспотребнадзор не выявил существенных генетических изменений коронавируса SARS-CoV-2 за время пандемии. Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 21 июля.

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны», — заявляют в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что оперативное проведение эпидемиологического надзора и изучение генетических мутаций коронавируса является очень важным в период пандемии. Так, Роспотребнадзор ежемесячно исследует 150 геномов коронавируса с целью выявления изменений вирусных свойств, что позволит принять необходимые меры при появлении более опасного варианта вируса.

Кроме этого биологический материал пациентов с коронавирусом регулярно отбирается и направляется в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями научного центра «Вектор», который занимается изучением генетической изменчивости вирусов.

По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

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