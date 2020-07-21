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На Украине выявили 673 новых случая коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за последние сутки составило 673, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны по состоянию на вторник, 21 июля.

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Также за последние сутки от инфекции умерли 20 пациентов, выздоровели — 760.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено более 60 тыс. случаев заболевания, скончались 1518 пациентов, выздоровели 32 199 человек. В настоящий момент находятся под наблюдением по подозрению на инфекцию 109,9 тыс. жителей Украины.

Накануне, 20 июля, сообщалось о снижении суточного прироста случаев коронавируса. Тогда был зафиксирован 651 новый случай заболевания.

16 июля министр финансов страны Сергей Марченко заявлял, что бюджетный фонд борьбы с коронавирусом Украины, в котором находилось 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд), практически исчерпан. По его словам, средства фонда в основном были направлены на выплаты гражданам, которые пострадали от карантина.

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