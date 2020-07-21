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Роспотребнадзор сообщил о 270,2 тыс. граждан с подозрением на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти 270,2 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 270 199 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в стране проведено более 25,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 198 тыс. исследований.

По данным ведомства, всего в России зафиксировано 777 486 случаев заболевания, выписано 553 602 выздоровевших, 12 427 человек умерли.

Ранее 21 июля в Минобороны России сообщили об успешном испытании вакцины от коронавирусной инфекции. Работа велась совместно 48-м ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталем имени Бурденко.

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