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Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.

Погибшему было 26 лет. Его тело с повреждениями, характерными для пострадавших от молнии, нашли вечером 20 июля в лесополосе в отдалении от жилых домов, передает местное издание «74». По словам представителей Следственного комитета, он пас коров. Источник издания уточнил, что молодой человек страдал ДЦП. Когда он не вернулся домой вовремя, родные и знакомые пошли его искать и обнаружили мертвым.

6 июля в Уйском районе области от удара молнии погиб еще один пастух. Скотина, которую он сопровождал, разбрелась по чужим пастбищам, тамошние пастухи сообщили об этом владельцу животных. Тот поехал в поле и нашел там тело своего работника, передает Znak.com.

5 июля вратарь подмосковного футбольного клуба «Знамя труда» Иван Заборовский пострадал от удара молнии во время тренировки, несмотря на то что дождя еще не было, было просто пасмурно. Тренер сделал ему искусственное дыхание и запустил сердце непрямым массажем, после чего спортсмена вертолетом отправили в больницу. 17 июля его выписали из больницы.

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