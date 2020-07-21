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В РФПИ заявили о необходимости вакцинации от COVID-19 до 50 млн человек

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Минобороны РФ
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Порядка 40–50 млн человек в РФ нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 20 июля.

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«Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40–50 млн человек. По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом», — сказал Дмитриев в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что РФПИ рассчитывает выйти на объем до 200 млн доз к концу года благодаря производству вакцины в партнерстве с несколькими странами. Из них 30 млн доз изготовят в России, остальное — с помощью международных партнеров.

Дмитриев также заявил, что массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе.

Ранее 21 июля в Минобороны России сообщили об успешном завершении испытаний и готовности вакцины от COVID-19, проведенных совместно 48-м ЦНИИ войск Радиационной, химической и биологической защиты МО с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталем имени Бурденко.

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