Закрытый рудник в Нижнем Тагиле рекультивируют

В Нижнем Тагиле рекультивируют Власти Нижнего Тагила решили рекультивировать закрытый рудник имени III Интернационала. Примерная площадь нарушенных земель составляет 250 га.

Рудник прекратили использовать в 1991 году, однако отвалы, провалы, отработанные карьеры, трассы сброса шахтных вод остались.

В 2021 году региональное министерство природных ресурсов и экологии намерено провести оценку накопленного вреда, который наносит окружающей среде этот объект, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на городскую администрацию.

Позже рудник включат в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, разработают проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.

Затем ведомство подготовит заявку на выделение средств на рекультивацию. Примерная стоимость мероприятий не указывается, поскольку ее определят по итогам оценки состояния земель.

Агентство отмечает, что проекты рекультивации этого рудника уже разрабатывались в 1983 и 2001 годах. Однако они не были реализованы, в частности, из-за отсутствия федерального финансирования.