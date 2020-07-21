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СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств и покушений на предпринимателей, оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников полиции в ходе расследовании убийства бизнесмена.

По данным следствия, после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе расследования Фургал был задержан в качестве подозреваемого вместе с его деловым партнером Николаем Мистрюковым.

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Однако через два дня они оба были отпущены, а уголовное преследование в их отношении было прекращено из-за отсутствия доказательств.

«Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», — сказано в сообщении на сайте Следственного комитета в понедельник, 20 июля.

Сотрудники правопорядка сообщали Фургалу о предварительном следствии, что позволяло скрывать факты его причастности к преступлениям, на свидетелей, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия, оказывалось давление.

«При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, следствие установило, что в официальных базах учета об уголовном преследовании не были внесены данные о Фургале и Мистрюкове.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия к нему. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев.

Бывшего главу региона задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал Фургала на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.

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