Врач рассказал о связи загара с простудными заболеваниями

Формирование загара происходит путем термического ожога кожи, из-за чего снижается иммунитет и растет риск заражения инфекционными заболеваниями, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов.

«Покраснение кожи — ожог первой степени, а образование волдырей — ожог второй степени. После этого в коже погибают иммунные клетки, снижается ее эластичность, наступает преждевременное старение, то есть появляются морщины, пигментные пятна и возникает сухость кожи», — цитирует его 21 июля радио Sputnik.

Титов отметил, что при получении большого солнечного ожога какое-то время иммунитет будет снижен, а человек начнет чаще болеть простудными заболеваниями.

Опасность несет и загар в солярии. Особенно процесс опасен для людей со светлой кожей, веснушками и родинками.

По словам специалиста, у них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого появляется солнечный ожог. Это грозит мутациями в клетках и развитием меланомы.

19 июня врачи рассказали, что долгое нахождение на солнце может быть опасно, вместе с тем недостаток света может вызывать иммунодефицит.