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В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

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Решение принято 20 июля, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты конгресса.

Поправки об ужесточении ограничений предлагается внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября.

Новые санкции затронут иностранные компании и лица, способствующие реализации проекта, в частности, предоставлению судов для укладки труб обоих газопроводов.

Для вступления поправок в силу их должен одобрить президент США.

Впервые США ввели санкции против «Северного потока — 2» в декабре прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas была вынуждена вывести суда-трубоукладчики из Балтийского моря, а строительство газопровода пришлось приостановить.

В настоящее время он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

Россия и Германия резко осудили подготовку расширения санкций, отметив их незаконность.

В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер и назвали действия США вмешательством в дела Европы.

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