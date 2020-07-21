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Ученый рассказал о мутации коронавируса

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Фото: Global Look Press/Olaf Döring/imageBROKER.com
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Серьезных изменений в коронавирусе с момента появления не произошло, есть лишь небольшие сигналы, что одна из мутаций делает его заразней, рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, вероятность того, что одна из мутаций SARS-CоV-2 увеличивает его способность передаваться, составляет около 5%.

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«В любом случае этот эффект слабый и это не то, о чем надо волноваться… Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость», — цитирует ученого 21 июля «РИА Новости».

Базыкин указал на вероятность изменения ситуации. В таком случае, по его мнению, придется заново разрабатывать вакцину.

Тем не менее к настоящему моменту нет свидетельств того, что вирус ослабевает или становится сильнее. В дальнейшем вероятно, что он усилит лишь способность передаваться от человека к человеку, добавил профессор.

Ранее Базыкин также сообщил, сколько нулевых пациентов с COVID-19 было в России и откуда они прибыли.

18 мая профессор Анча Баранова рассказала, что распространившийся в России штамм коронавируса отличается от вариаций в других странах. По ее словам, в РФ попал «ирано-европейский» штамм.

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