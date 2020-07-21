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Самолет экстренно приземлился на дорогу в Красноярском крае

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Фото: МЧС РФ
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В Ермаковском районе Красноярского края лесопожарный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу, сообщил 20 июля портал «Красноярск Онлайн» со ссылкой МЧС по региону.

Причиной инцидента стала неисправность двигателя, отметили в ведомстве, на момент посадки на борту самолета находились два человека, пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД на месте организовали реверсивное движение, на место выехала оперативная группа специалистов.

12 июля пилот и два пассажира пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калязинском районе Тверской области. Сообщалось, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность самолета.

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