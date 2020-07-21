У всех испытателей российской вакцины от COVID-19 выработался иммунитет

Иммунитет к коронавирусу появился у всех участников испытания вакцины в Сеченовском университете, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств данного вуза Елена Смолярчук.

По ее словам, реакция иммунной системы проявлялась уже через несколько дней. Максимальная защита достигается спустя три недели.

Смолярчук отметила, что длительность сохранения иммунитета станет ясна на следующем этапе клинических испытаний, которые возможны в случае эффективности вакцины.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей», — цитирует ее 21 июля «РИА Новости».

20 июля стало известно, что Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований еще одной вакцины от коронавируса.

Испытания вакцин также идут в Российском фонде прямых инвестиций, в Сеченовском университете и в Минобороны страны.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первая регистрация препарата возможна во второй декаде августа.