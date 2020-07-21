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У всех испытателей российской вакцины от COVID-19 выработался иммунитет

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Фото: TASS/PA Images
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Иммунитет к коронавирусу появился у всех участников испытания вакцины в Сеченовском университете, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств данного вуза Елена Смолярчук.

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По ее словам, реакция иммунной системы проявлялась уже через несколько дней. Максимальная защита достигается спустя три недели.

Смолярчук отметила, что длительность сохранения иммунитета станет ясна на следующем этапе клинических испытаний, которые возможны в случае эффективности вакцины.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей», — цитирует ее 21 июля «РИА Новости».

20 июля стало известно, что Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований еще одной вакцины от коронавируса.

Испытания вакцин также идут в Российском фонде прямых инвестиций, в Сеченовском университете и в Минобороны страны.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первая регистрация препарата возможна во второй декаде августа.

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