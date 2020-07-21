Итальянская полиция вычислила наркоторговца благодаря фильму «Джон Уик»

Итальянские правоохранители предотвратили контрабанду наркотиков из Колумбии благодаря боевику «Джон Уик», сообщает 17 июля TMZ.

По информации издания, в аэропорту Милана полицейские обратили внимание на пакет с кофейными зернами, на котором значилось имя Сантино Д’Антонио. Они оказались поклонниками франшизы «Джон Уик», поэтому сразу вспомнили, что так звали босса мафии, против которого сражался герой Киану Ривза во второй части боевика.

В результате досмотра правоохранители выяснили, что 500 кофейных зерен были начинены кокаином общим весом в 150 грамм.

Посылка была адресована табачной лавке во Флоренции. В итоге полицейские задержали 50-летнего мужчину, который пришел за ней, пишет «Газета.ру».

3 июля правоохранительные органы Пуэрто-Рико конфисковали партию кокаина весом свыше 393 кг на борту парома в одном из портов на юго-западе страны. Судно прибыло из Доминиканы. По меньшей мере пять граждан этой страны были арестованы по подозрению в организации сети наркотрафика.