Макрон ударил кулаком по столу на саммите ЕС из-за поведения Курца

На саммите ЕС по экономике произошла ссора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцом, сообщило 20 июля издание Politico.

По его данным, во время обсуждения бюджета Курц отлучился из-за телефонного звонка, что вызвало возмущение Макрона.

«Видите? Ему все равно. Он не слушает других, у него плохой настрой», — приводятся слова французского лидера.

Как пишет «Би-би-си», Макрон в эмоциональном порыве даже ударил кулаком по столу и пригрозил покинуть совещание.

Отмечается, что сам Курц остался недоволен риторикой президента Франции.

3 апреля сообщалось, что Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО. Причиной стала ссора между турецким и греческим министрами иностранных дел.