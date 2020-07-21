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За полгода таможенные платежи упали на четверть

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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За шесть месяцев 2020 года объем таможенных платежей снизился на 25,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Всего за этот период в федеральный бюджет перечислено 2 трлн рублей, что меньше прошлогодних показателей на 700 млрд.

Поступления за май и июнь продемонстрировали минимальные за последние годы показатели. Так, в мае — в пик пандемии вируса и действия карантинных мер в России — поступило 257,5 млрд рублей таможенных платежей, что стало антирекордом за последние десять лет. В июне, несмотря на снятие ограничений и постепенное восстановление предпринимательской деятельности, их объем не намного превысил показатели предыдущего месяца, составив 284,7 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее собрано в 1,6 раза больше — 451,1 млрд.

Падение мировых цен на энергоносители — первая и главная причина сокращения сборов таможни, заявил «Известиям» старший научный сотрудник РАНХиГС Андрей Точин. По его словам, основная часть поступлений ФТС обеспечивается за счет вывозных пошлин на нефть и прочее сырье, на фоне уменьшения которых всё остальное — мелочь.

В этом году доходы федерального бюджета от таможенных платежей запланированы в размере 5,48 трлн рублей. Как подчеркивает Андрей Точин, дальнейшее восстановление показателей будет зависеть от ситуации на мировом рынке сырья: цен на черное золото, спроса на него и договоренности членов ОПЕК и других стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Унесенные кризисом: таможенные сборы за полгода просели на четверть

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