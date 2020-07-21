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В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
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В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

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Фото: TASS/EPA
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Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).

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Документ призван помешать идее президента Дональда Трампа пригласить РФ на ближайший саммит «семерки».

В проекте критикуется стремление Трампа нормализовать отношения с Россией, вместо того чтобы «бороться с российскими угрозами американским войскам, выборам и суверенитету демократических стран».

«Сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов», — цитирует резолюцию «РИА Новости» 21 июля.

31 мая президент США заявил о желании пригласить на саммит G7, который должен состояться в сентябре, Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп указал, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, что делает формат устаревшим, а дискуссии — мало полезными.

В начале июля американский посол в РФ Джон Салливан сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают детали возможного участия России в заседании G7.

В «большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия не покинула объединение в 2014 году. При этом Москва отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «большая двадцатка».

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